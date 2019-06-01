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Велофестиваль объединил тысячи тюменцев

Общество, 11:58 12 июня 2019

ИА "Тюменская линия"

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Более трех тысяч тюменцев принимают участие в восьмом велофестивале в Тюмени 12 июня.

Мероприятие стартовало на Центральной площади, регистрация участников началась с 10 часов. Поучаствовать в празднике или просто понаблюдать за происходящим многие пришли семьями. Как отметил заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов, велофестиваль - настоящий праздник спорта.

"Велофестиваль проходит в День России, а это праздник всех, кто любит свою Родину, кто дорожит историей. Я желаю всем хорошего настроения и спортивных побед", - сказал он.

Фестиваль начался с VIP-заезда на 1 тыс. м, в котором участвовали представители областного правительства и городской администрации. Затем стартовали взрослые и подростки. Завершили гонку дети от 3 до 6 лет, соревновавшиеся на 700-метровой дистанции.

С каждым годом число тюменцев, которые пользуются велосипедами, увеличивается - в городе активно строятся велодорожки. Как заверил заместитель главы Тюмени Павел Перевалов, скоро протяженность веломаршрутов увеличится.

"В Тюмени уже 52 километра велосипедных дорожек, а в 2019 году их станет на девять километров больше. Символично, что велофестиваль проходит в День России. Это показывает наше единение, любовь к своему городу, своему краю, друг к другу", - отметил он.

Главными призами на велофестивале стали пять спортивных велосипедов и большое количество призов спортивной и туристической направленности – велокомпьютеры, велошлемы и другие аксессуары.

Марина Брейнер и Екатерина Миссурова - члены туркменского сообщества велосипедистов Velolive - приехали на велопарад в костюмах мышек. "Мы - Чип и Дейл, которые спешат на помощь. В нашем сообществе более двух тысяч участников. Мы любим ездить на велосипедах и делаем это везде. Хотим выиграть хороший велосипед, который будет проезжать везде и по любым препятствия", - рассказали они.

Чтобы номер участника попал в заветный барабан, требовалось пройти испытания и ответить на вопросы викторины.

У крыльца правительства Тюменской области развернулась настоящая сцена, на которой для гостей прошла яркая концертная программа.

Кроме того, на велофестивале любители двухколесного транспорта вновь смогут опробовать большой памп-трек, он развернется на Центральной площади.

По словам председателя Федерации велосипедного спорта Тюменской области, депутата Тюменской городской думы Юрия Баранчука, основная цель фестиваля - показать, насколько велосипед удобен и как средство передвижения, и как инструмент активного отдыха.

"Наша задача - приобщить тюменцев к здоровому образу жизни. В городе с каждым годом появляется все больше и больше велосипедных дорожек, парков, в которых созданы все условия для занятия велосипедным спортом", - отметил он.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ﻿

Ирина Шемякина

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# велопробег , велосипед , велосипедный спорт , велоспорт , призы

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