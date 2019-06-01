Велофестиваль объединил тысячи тюменцев

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

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Более трех тысяч тюменцев принимают участие в восьмом велофестивале в Тюмени 12 июня.

Мероприятие стартовало на Центральной площади, регистрация участников началась с 10 часов. Поучаствовать в празднике или просто понаблюдать за происходящим многие пришли семьями. Как отметил заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов, велофестиваль - настоящий праздник спорта.

"Велофестиваль проходит в День России, а это праздник всех, кто любит свою Родину, кто дорожит историей. Я желаю всем хорошего настроения и спортивных побед", - сказал он.

Фестиваль начался с VIP-заезда на 1 тыс. м, в котором участвовали представители областного правительства и городской администрации. Затем стартовали взрослые и подростки. Завершили гонку дети от 3 до 6 лет, соревновавшиеся на 700-метровой дистанции.

С каждым годом число тюменцев, которые пользуются велосипедами, увеличивается - в городе активно строятся велодорожки. Как заверил заместитель главы Тюмени Павел Перевалов, скоро протяженность веломаршрутов увеличится.

"В Тюмени уже 52 километра велосипедных дорожек, а в 2019 году их станет на девять километров больше. Символично, что велофестиваль проходит в День России. Это показывает наше единение, любовь к своему городу, своему краю, друг к другу", - отметил он.

Главными призами на велофестивале стали пять спортивных велосипедов и большое количество призов спортивной и туристической направленности – велокомпьютеры, велошлемы и другие аксессуары.

Марина Брейнер и Екатерина Миссурова - члены туркменского сообщества велосипедистов Velolive - приехали на велопарад в костюмах мышек. "Мы - Чип и Дейл, которые спешат на помощь. В нашем сообществе более двух тысяч участников. Мы любим ездить на велосипедах и делаем это везде. Хотим выиграть хороший велосипед, который будет проезжать везде и по любым препятствия", - рассказали они.

Чтобы номер участника попал в заветный барабан, требовалось пройти испытания и ответить на вопросы викторины.

У крыльца правительства Тюменской области развернулась настоящая сцена, на которой для гостей прошла яркая концертная программа.

Кроме того, на велофестивале любители двухколесного транспорта вновь смогут опробовать большой памп-трек, он развернется на Центральной площади.

По словам председателя Федерации велосипедного спорта Тюменской области, депутата Тюменской городской думы Юрия Баранчука, основная цель фестиваля - показать, насколько велосипед удобен и как средство передвижения, и как инструмент активного отдыха.

"Наша задача - приобщить тюменцев к здоровому образу жизни. В городе с каждым годом появляется все больше и больше велосипедных дорожек, парков, в которых созданы все условия для занятия велосипедным спортом", - отметил он.

Ирина Шемякина