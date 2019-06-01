Драники, венки и купальская вода - белорусское подворье ждет гостей на "Мосту дружбы"
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В большую праздничную ярмарку превратился Цветной бульвар областного центра в День России.
Этнические подворья в Тюмени представили участники XXV областного фестиваля национальных культур "Мост дружбы" 12 июня.
Знаменитые белорусские драники и другие блюда национальной кухни гостям праздника предлагают попробовать представители национально-культурного общества "Автономия Беларусь".
"Как и заведено, самое главное, с чем мы знакомим гостей, - это наша многообразная национальная кухня, - рассказала председатель общества Мария Пискун. - И в первую очередь это наши знаменитые белорусские драники. Особенность нашего подворья в этом году в его посвящении празднику Ивана Купала".
Как принято в этот необыкновенно яркий праздник, с песнями и массовым гуляньем, гостям подворья покажут, как плести традиционные цветочные венки, ознакомят с традициями и обрядами праздничного дня. В день Ивана Купалы и вода становится особенной - поэтому гостей белорусского подворья ждет освящение купальской водой.
Большая фестивальная программа будет продолжаться до 18 часов. Исходя из опыта прошлых лет, организаторы предполагают, что "Мост дружбы" посетят не менее 10 тыс. тюменцев и гостей областной столицы.
Николай Ступников