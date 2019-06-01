Драники, венки и купальская вода - белорусское подворье ждет гостей на "Мосту дружбы"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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В большую праздничную ярмарку превратился Цветной бульвар областного центра в День России.

Этнические подворья в Тюмени представили участники XXV областного фестиваля национальных культур "Мост дружбы" 12 июня.

Знаменитые белорусские драники и другие блюда национальной кухни гостям праздника предлагают попробовать представители национально-культурного общества "Автономия Беларусь".

"Как и заведено, самое главное, с чем мы знакомим гостей, - это наша многообразная национальная кухня, - рассказала председатель общества Мария Пискун. - И в первую очередь это наши знаменитые белорусские драники. Особенность нашего подворья в этом году в его посвящении празднику Ивана Купала".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Как принято в этот необыкновенно яркий праздник, с песнями и массовым гуляньем, гостям подворья покажут, как плести традиционные цветочные венки, ознакомят с традициями и обрядами праздничного дня. В день Ивана Купалы и вода становится особенной - поэтому гостей белорусского подворья ждет освящение купальской водой.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Большая фестивальная программа будет продолжаться до 18 часов. Исходя из опыта прошлых лет, организаторы предполагают, что "Мост дружбы" посетят не менее 10 тыс. тюменцев и гостей областной столицы.

Николай Ступников