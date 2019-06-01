Защитный обряд "Кукушкин чай" проведут татары на Цветном бульваре

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Тюменцы могут стать участниками уникального защитного обряда "Кукушкин чай". Его проведут татары Тюменской области во время фестиваля "Мост дружбы", который проходит 12 июня в Тюмени.

"Это старинный татарский обряд. Деревенский народ — и стар, и млад — шли в лес, ставили там самовар и угощения. Это делалось для того, чтобы задобрить кукушку, чтобы она не прилетела в деревню. Появление кукушки в населенном пункте считалось плохой приметой. На деревья люди приматывали ленточки, чтобы "показать" птице, где ее дом, где ей надо жить", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" автор программы, руководитель фольклорно-этнографического ансамбля "Тамаша" из Ялуторовского района Ильяс Бакиев.

Татарское подворье сразу привлекает внимание танцами и веселой музыкой, которая разносится от входа в него. Здесь можно встретить музыкальные коллективы города, Тюменского района и области.

В подворье представлена выставка декоративно-прикладного творчества. Представлены экспонаты с изображением татарского орнамента с символами и изображениями воды, барашка, тюльпана, который считается священным цветком.

Более 25 видов блюд татарской кухни смогут попробовать пришедшие на "Мост дружбы". Кроме того, по словам ведущего специалиста городского центра татарской культуры Зульфины Миннибаевой, на подворье горожан ждут мастер-классы по вышивке, созданию тюбетеек, национальной росписи.

Тюменцы смогут принять участие в акции "Мин татарча сойлэшэм" ("Я говорю по-татарски") с интерактивными играми.

Инна Пахомова