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Защитный обряд "Кукушкин чай" проведут татары на Цветном бульваре

Общество, 12:08 12 июня 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Тюменцы могут стать участниками уникального защитного обряда "Кукушкин чай". Его проведут татары Тюменской области во время фестиваля "Мост дружбы", который проходит 12 июня в Тюмени.

"Это старинный татарский обряд. Деревенский народ — и стар, и млад — шли в лес, ставили там самовар и угощения. Это делалось для того, чтобы задобрить кукушку, чтобы она не прилетела в деревню. Появление кукушки в населенном пункте считалось плохой приметой. На деревья люди приматывали ленточки, чтобы "показать" птице, где ее дом, где ей надо жить", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" автор программы, руководитель фольклорно-этнографического ансамбля "Тамаша" из Ялуторовского района Ильяс Бакиев.

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Татарское подворье сразу привлекает внимание танцами и веселой музыкой, которая разносится от входа в него. Здесь можно встретить музыкальные коллективы города, Тюменского района и области.

В подворье представлена выставка декоративно-прикладного творчества. Представлены экспонаты с изображением татарского орнамента с символами и изображениями воды, барашка, тюльпана, который считается священным цветком.

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Более 25 видов блюд татарской кухни смогут попробовать пришедшие на "Мост дружбы". Кроме того, по словам ведущего специалиста городского центра татарской культуры Зульфины Миннибаевой, на подворье горожан ждут мастер-классы по вышивке, созданию тюбетеек, национальной росписи.

Тюменцы смогут принять участие в акции "Мин татарча сойлэшэм" ("Я говорю по-татарски") с интерактивными играми.

Инна Пахомова

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# татары , фестиваль «Мост дружбы»

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