  • 12 июня 201912.06.2019среда
  • USD64,5158
    EUR73,0448
  • В Тюмени 19..21 С 5 м/с ветер западный

Владимир Якушев поздравил жителей Тюменской области с Днем России

Губернатор, 11:35 12 июня 2019

www.minstroyrf.ru | Фото: www.minstroyrf.ru

Далее в сюжете Велофестиваль объединил тысячи тюменцев

День России символизирует единство нашего многонационального народа, торжество великого суверенного и независимого государства. Гордость за многовековую историю нашей страны, память о трудовых и ратных подвигах предков передается из поколения в поколение. Это дает энергию и вдохновение для новых свершений.

Об этом заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев, поздравляя жителей Тюменской области с Днем России.

"Убежден, богатые традиции, опыт, уверенность в собственных силах и любовь к Отчизне позволят нам и в дальнейшем успешно достигать поставленных целей, повышать благосостояние и конкурентоспособность страны и ее регионов. Желаю всем вам крепкого здоровья и дальнейших успехов в трудах на пользу России!", - сказал Владимир Якушев.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Владимир Якушев , День России

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:27 12.06.2019Областной фестиваль "Мост дружбы" объединил десятки тысяч тюменцев, заявил губернатор
13:18 12.06.2019Александр Моор: будущее России зависит от каждого жителя
11:35 12.06.2019Владимир Якушев поздравил жителей Тюменской области с Днем России
09:42 12.06.2019Александр Моор поздравил тюменцев с Днем России