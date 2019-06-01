Владимир Якушев поздравил жителей Тюменской области с Днем России
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День России символизирует единство нашего многонационального народа, торжество великого суверенного и независимого государства. Гордость за многовековую историю нашей страны, память о трудовых и ратных подвигах предков передается из поколения в поколение. Это дает энергию и вдохновение для новых свершений.
Об этом заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев, поздравляя жителей Тюменской области с Днем России.
"Убежден, богатые традиции, опыт, уверенность в собственных силах и любовь к Отчизне позволят нам и в дальнейшем успешно достигать поставленных целей, повышать благосостояние и конкурентоспособность страны и ее регионов. Желаю всем вам крепкого здоровья и дальнейших успехов в трудах на пользу России!", - сказал Владимир Якушев.