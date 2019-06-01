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Александр Моор поздравил тюменцев с Днем России

Губернатор, 09:42 12 июня 2019

admtyumen

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей региона с Днем России.

"Этот праздник имеет особое значение и глубокий смысл. Он стал символом патриотизма и стремления россиян к лучшему будущему для своей страны. Ежедневно каждый из нас своим добросовестным трудом вписывает новые страницы в историю государства. Любовь к Родине, вера в ее счастливое будущее, преданность Отечеству – залог благополучия и процветания России", - сказал он.

Напомним, что декларация о государственном суверенитете России была принята 29 лет назад.

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