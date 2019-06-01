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Торт-самовар и чай: на фестивале "Мост дружбы" тюменцев знакомят с культурой Азербайджана

Общество, 12:21 12 июня 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Тюменцы отмечают главный государственный праздник – День России. На Цветном бульваре горожан 12 июня встречает фестиваль национальных культур "Мост дружбы".

Ежегодно на фестивале гостей праздника с азербайджанской культурой знакомит общественная организация объединения народов Азербайджана "Одлар юрду".

Тематикой азербайджанского подворья на этот раз был выбран чай и все, что с ним связано. Гости попробуют различные сорта чая, разнообразное варенье и даже торт в виде самовара.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Таже тюменцев ждут мастер классы по традиционному мехенди - росписи хной, игре на национальных инструментах. У подворья организована фотозона, где тюменцы и гости города могут сделать тематические фото в национальных костюмах.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Большая фестивальная программа будет продолжаться до 18 часов. Исходя из опыта прошлых лет, организаторы предполагают, что "Мост дружбы" посетят не менее 10 тыс. тюменцев и гостей областной столицы.

Николай Ступников

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# День России , Мост дружбы , Цветной бульвар

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