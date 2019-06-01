На фестивале "Мост дружбы" тюменцам представили новый чум

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Новый чум показали тюменцам представители коренных малочисленных народов Севера на фестивале "Мост дружбы", который развернулся на Цветном бульваре в Тюмени 12 июня.

"Раньше у нас не было чума, приходилось брать в аренду. Наконец мы построили свой. Мы очень долго смотрели схемы, изучали необходимую литературу. Это летний вариант, покрытием служит брезент. Зимний же шьют из оленьей шкуры. Мы провели все расчеты, потом мастера все собрали и сшили", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" ведущий специалист ДНК "Строитель" по сохранению и развитию культуры коренных малочисленных народов Севера, председатель областной общественной организации Центра культуры и творчества финно-угорских народов Любовь Собянина.

Чум нельзя назвать настоящим, это стилизация, подчеркнула она. "Ханты и ненцы при возведении использовали 50-60 шестов. Мы же сделали меньше — 20. При этом у нас получился большой чум, но на Севере они еще больше", — сказала Любовь Собянина.

Внутри чума размещены орнаменты, накрыт стол с национальной едой. На жилище размещена эмблема организации с изображением стерхов. "Эти птицы обитают в Югре. Их сравнивают с коренными народами Севера. Стерхов очень мало, они занесены в Красную книгу. Можно услышать, как про народы Севера говорят, что они исчезающие. Поэтому символом нашей общественной организации и являются стерхи", — пояснила Любовь Собянина.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Желающие смогут принять участие в мастер-классах по созданию куклы-акань, которая служит оберегом. "Она защищает дом, сон ребенка, если положить рядом с ним", — пояснила она. Также на столе можно заметить подушечки-игольницы. Раньше они были обычными, зато сейчас на них наносят орнамент. "Птица-глухарка тоже оберег. Ее силуэт обязательно вырезали на люльке у ребенка", — заключила председатель областной общественной организации Центра культуры и творчества финно-угорских народов.

Инна Пахомова