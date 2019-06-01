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Коренные народы Севера приглашают тюменцев очиститься от дурных мыслей

Общество, 13:12 12 июня 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Посетить ненецкий чум с традиционным убранством и пройти обряд очищения могут гости фестиваля "Мост дружбы", который проходит на Цветном бульваре в Тюмени 12 июня в День России.

Игры народов Севера, фотозона и национальные музыкальные инструменты - каждый может найти на подворье развлечение по душе. Центральное украшение подворья - ненецкий чум.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Прежде чем войти в традиционное жилище, выложенное шкурами, гостям надо пройти обряд очищения, чтобы не нести с собой дурных мыслей, - рассказала председатель Тюменской областной общественной организации коренных малочисленных народов "Кедр" Ирина Малых. - У нас работает интерактивная площадка, посетить которую могут все желающие, независимо от возраста".

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Большая фестивальная программа будет продолжаться до 18 часов. Исходя из опыта прошлых лет, организаторы предполагают, что "Мост дружбы" посетят не менее 10 тыс. тюменцев и гостей областной столицы.

Николай Ступников

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# День России , фестиваль «Мост дружбы» , Цветной бульвар

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