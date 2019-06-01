Коренные народы Севера приглашают тюменцев очиститься от дурных мыслей
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Посетить ненецкий чум с традиционным убранством и пройти обряд очищения могут гости фестиваля "Мост дружбы", который проходит на Цветном бульваре в Тюмени 12 июня в День России.
Игры народов Севера, фотозона и национальные музыкальные инструменты - каждый может найти на подворье развлечение по душе. Центральное украшение подворья - ненецкий чум.
"Прежде чем войти в традиционное жилище, выложенное шкурами, гостям надо пройти обряд очищения, чтобы не нести с собой дурных мыслей, - рассказала председатель Тюменской областной общественной организации коренных малочисленных народов "Кедр" Ирина Малых. - У нас работает интерактивная площадка, посетить которую могут все желающие, независимо от возраста".
Большая фестивальная программа будет продолжаться до 18 часов. Исходя из опыта прошлых лет, организаторы предполагают, что "Мост дружбы" посетят не менее 10 тыс. тюменцев и гостей областной столицы.
Николай Ступников