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В Тюмени вручили паспорта подросткам и иностранцам, принявшим присягу гражданина России

Общество, 15:07 12 июня 2019

72.мвд.рф | Фото: 72.мвд.рф

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В Тюмени в День России вручили паспорта гражданам, достигшим 14-летия, и иностранцам, присягнувшим Российской Федерации, сообщает УВД России по Тюменской области.

Главный документ новые граждане страны получили во время XXV областного фестиваля национальных культур "Мост дружбы". Его вручила начальник отдела по вопросам миграции Центрального административного округа УВМ УМВД России по Тюмени Наталья Цапкова. Майор полиции поздравила всех граждан и призвала их стать достойным примером для других.

Напомним, накануне Дня России в межмуниципальном отделе МВД России "Голышмановский" бывшие жители Казахстана, Таджикистана и Армении приняли присягу гражданина Российской Федерации. В торжественной обстановке они поклялись соблюдать Конституцию, уважать историю, культуру и традиции России.

С начала года в этом отделении присягу гражданина Российской Федерации приняли 24 человека.

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# гражданство , День России , паспорта

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