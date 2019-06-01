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Тоболяки отметили День России праздничным концертом

Общество, 16:00 12 июня 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Концерт, посвященный празднованию Дня России, прошел в Тобольске на площади возле ТРЦ "Жемчужина Сибири". Тоболяков с праздником поздравил глава города Максим Афанасьев.

"Сила современной России – это люди. Люди, которые помнят прошлое, дорожат настоящим и создают будущее. Мы должны приложить все усилия, чтобы в нашей стране, регионе и городе жилось комфортно, мирно и счастливо", - подчеркнул Максим Афанасьев.

Максим Афанасьев пожелал тоболякам здоровья, благополучия, любви и мирного неба.

На праздничной сцене выступили лучшие коллективы города: вокальные ансамбли "Юнис", "Контрасты", "Ассоль", "Конфетти" хореографические ансамбли "Радость", "Дуслык", "Мирас" , ансамбль народных инструментов "Тоболеск", творческий коллектив "Сузге" и др.

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Евгений Новосёлов

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# День России , Тобольск

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