Тоболяки отметили День России праздничным концертом

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Концерт, посвященный празднованию Дня России, прошел в Тобольске на площади возле ТРЦ "Жемчужина Сибири". Тоболяков с праздником поздравил глава города Максим Афанасьев.

"Сила современной России – это люди. Люди, которые помнят прошлое, дорожат настоящим и создают будущее. Мы должны приложить все усилия, чтобы в нашей стране, регионе и городе жилось комфортно, мирно и счастливо", - подчеркнул Максим Афанасьев.

Максим Афанасьев пожелал тоболякам здоровья, благополучия, любви и мирного неба.

На праздничной сцене выступили лучшие коллективы города: вокальные ансамбли "Юнис", "Контрасты", "Ассоль", "Конфетти" хореографические ансамбли "Радость", "Дуслык", "Мирас" , ансамбль народных инструментов "Тоболеск", творческий коллектив "Сузге" и др.

Евгений Новосёлов