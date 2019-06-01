Тюменские спасатели в День России обеспечивают безопасность и проводят мероприятия для детей

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За безопасностью жителей во время праздничных мероприятий во всех муниципалитетах Тюменской области следят сотрудники Федеральной пожарной службы, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам заместителя начальника 27-го отряда ФПС Тюменской области Владимира Джека, спасатели работают в режиме повышенной готовности, "Задействованы экстренные службы районов, в том числе от МЧС России 14 человек личного состава и три единицы техники. Кроме мест проведения массовых мероприятий на особый контроль взяты традиционные места отдыха населения на природе, другие территории, где может возникнуть чрезвычайная ситуация. Выполняются все профилактические мероприятия, приняты первичные меры по защите населённых пунктов", - рассказал он.

Сотрудники, свободные от несения службы, участвуют в праздничных мероприятиях и проводят профилактические акции для детей, отдыхающих в пришкольных лагерях.

Сотрудники 8-го отряда ФПС побывали в школе № 15 города Тобольска. Старший инспектор Тобольского отделения ГИМС Денис Малыхин показал ребятам средства спасения на воде, как правильно их использовать и надевать. Также школьникам напомнили, что Иртыш очень опасен из-за своего течения и купаться в нем запрещено.

Сотрудники 24-го отряда побывали в гостях у "Детективов" в детском загородном лагере "Роза ветров", расположенном на озере Сингуль. Ребятам рассказали об истории праздника и напомнили о правилах поведения на водоемах, в лесах, в быту. Детям продемонстрировали пожарно-спасательную технику и оборудование. Дети посоревновались в одевании боевой одежды пожарного, посидели в кабине пожарного автомобиля, попробовали держать пожарный ствол.