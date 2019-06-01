Выставка "Сокровища музеев России" в Тюмени открылась с аншлагом

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Более 300 тюменцев и гостей города посетили выездную выставку "Сокровища музеев России" в день открытия в Музейном комплексе им. Ивана Словцова (ул. Советская, 63) 12 июня. Экспозиция стала подарком ко Дню России и 75-летию Тюменской области.

Приветственное письмо от министра культуры РФ Владимира Мединского на церемонии открытия прочитала директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

"Уверен, проект вызовет живой общественный интерес, будет способствовать популяризации деятельности российских музеев, по-новому откроет для публики шедевры отечественного изобразительного искусства", - убежден Владимир Мединский.

Елена Майер поблагодарила организаторов выставки и кураторов проектов за титанический труд - сбор из коллекций региональных музеев. Выставка собрала экспонаты из 17 городов страны.

"Мы гордимся, что Тюмень первая открывает эту выставку. Вдвойне приятно, что событие состоялось в День России", - сказала она.

Управляющий директор фонда гуманитарных проектов, директор московского исторического парка "Россия - моя история" Иван Есин подчеркнул, что проект такого уровня реализуется в стране впервые.

"Коллектив нашей команды понял, что следующий шаг в нашем развитии - показать как можно большему количеству наших соотечественников те полотна, которые находятся в разных городах России. Мы сознательно не трогали собрания Санкт-Петербурга и Москвы, просто потому, что жемчужины, которые есть в региональных музеях, нам мало знакомы, но от этого их блеск и свет не меньше. Россия живет и богатеет регионами", - считает Иван Есин.

Церемония открытия собрала полный холл гостей. Посетителей организовывали в группы по 20 человек, которых сопровождал экскурсовод. На пятом этаже открывало экспозицию мультимедийное представление - на экране шла презентация картин, которые оживали благодаря анимации.

Увиденное впечатлило восьмилетнюю Дашу из Талицы Свердловской области. Прежде девочка не видела столь масштабного события. Вместе с мамой, папой и младшим братом Даша приехала к тете Ольге Ивановой.

"Празднуем День России и пришли на выставку. Хоть и не знаток изобразительного искусства, но многое слышала об этой экспозиции. Удивлена, что так много людей сегодня пришли на выставку. Это событие для Тюмени", - поделилась впечатлениями Ольга Иванова.

Среди 54 экспонатов - четыре работы из архива Тюменского музейно-просветительского объединения. Выставка в Тюмени знакомит с полотнами кисти Исаака Левитана, Ивана Айвазовского, Ивана Крамского, Алексея Антропова, Сергея Виноградова, Ивана Горюшкина-Сорокопудова, Ивана Билибина, Аристарха Лентулова, которые представляют золотой фонд российской изобразительной культуры.

Как рассказала сотрудник проекта "Сокровища музеев России" Ольга Стырова, параллельно выставке специалисты будут давать образовательную программу. Ежедневно в атриуме будут показывать фильмы, посвященные художникам. Пройдут кинолектории и с художественными фильмами, которые связаны с авторами и их картинами.

"Лекции прочтут и сотрудники исторического парка "Россия – моя история", которые будут посвящены художникам. Проведем несколько музыкальных гостиных – для полного погружения в атмосферу творчества того времени. Ведь музыка, как ничто иное, позволяет прочувствовать то время, когда создавались эти полотна", – убеждена Ольга Стырова.

Федеральный проект "Сокровища музеев России" стартовал 12 июня одновременно в Калининграде и Тюмени. В областном центре она будет работать до 4 августа, вход бесплатный. Из Тюмени коллекция отправится в Пермь и Омск.

Выставка создана в рамках национального проекта "Культура" патриаршим советом по культуре при участии проекта "Россия – моя история", Государственной Третьяковской галереи, Государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО" и Фонда "Прорыв".

Ирина Ромашкина