Проект "Сокровища музеев России" стартует в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Первую выездную выставку "Сокровища музеев России" экспонируют в Музейном комплексе им. Ивана Словцова (ул. Советская, 63). Федеральный проект стартует одновременно в Тюмени и Калининграде 12 июня, коллекция пройдет путь до Южно-Сахалинска.

Тюмень наравне с Калининградом стала первым городом, принявшим передвижную выставку. В четырех залах на пятом этаже музея Словцова расположились 54 шедевра изобразительного искусства. Об уникальности и ценности экспозиции во время пресс-показа рассказали сотрудники проекта "Сокровища музеев России".

Посмотреть и послушать

Экспозиция демонстрирует все жанры живописи: парадные и провинциальные портреты, пейзажи, исторические полотна и жанровые сцены. Многообразие имен и произведений дают посетителям возможность проследить поэтапное развитие отечественного искусства. Выставка в Тюмени включает произведения Алексея Антропова, Ивана Крамского, Исаака Левитана, Аристарха Лентулова, Юрия Пименова, Петра Оссовского и многих других гениев золотого фонда российской изобразительной культуры.

Первый зал знакомит публику с историей портрета. Даже не будучи искусствоведом, можно разобраться в вехах живописи, утверждают организаторы. Картины выставили в соответствии с историческим становлением региона. Открывает экспозицию парсуна Ивана Грозного. Здесь же посетители увидят и портрет наместника Тобольского наместничества в 1788-1795 годах Александра Алябьева.

Во втором зале представлена жемчужина коллекции Тюменского музейно-просветительского объединения – картина Ивана Айвазовского. Среди экспонатов третьего зала - знаменитая картина "Витязь. Алёша Попович" Ивана Билибина. Четвертый зал посвятили советскому реализму. На табличках рядом с картинами можно прочесть не только имя автора и название картины, но и узнать, из какого города приехал шедевр – выставка собрана из 50 региональных музеев России.

Для самостоятельного изучения в каждом зале установлены по два тач-стола с кратким описанием экспонатов и информацией о музеях, из которых их привезли. Сопроводить картины живописцев может и аудиогид с помощью бесплатного приложения для iOs и Android izi.TRAVEL.

"Что же происходит на картине Владимира Николаевича Гаврилова? ("В раздумье", 1959 год). Вместо ответа на все вопросы – тяжелая пауза, застывшая в воздухе. Художник словно вырезает фрагмент из реальной жизни. Сюжета, по сути, нет. Есть общая атмосфера, в которой недосказанность побуждает зрителя домысливать то, что остается за кадром", – повествует аудиогид голосом заслуженного артиста РФ Сергея Чонишвили. Текст дублируется в печатном виде.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Официальное открытие выставки в музее Словцова состоится 12 июня, начало - в 17 часов. Она будет работать до 4 августа, вход бесплатный. Ежедневно здесь будут проходить кинопоказы, лектории и музыкальные гостиные.

Выставка на миллиард

Собрать воедино шедевры разных художников разных эпох из музеев со всей страны – это не только концептуально сложно, но и проблематично с точки зрения оформления документов на экспонаты, пояснила сотрудник проекта "Сокровища музеев России" Ольга Пилоян. С этим справлялись совместно: передвижная выставка цикла "Сокровища музеев России" создана в рамках национального проекта "Культура" патриаршим советом по культуре при участии проекта "Россия – моя история", государственной Третьяковской галереи, Государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО" и фонда "Прорыв".

Выставка формировалась в Москве: музейное сообщество страны собрало 150 картин из Абрамцево, Астрахани, Волгограда, Воронежа, Иваново, Казани, Калининграда, Костромы, Курска, Москвы, Нижнего Новгорода, Новгорода, Омска, Переславля-Залесского, Перми, Плёса, Пскова, Рыбинска, Самары, Саратова, Сергиева Посада, Смоленска, Суздали, Твери, Тюмени, Ульяновска, Ярославля.

Проект впервые презентовали ко Дню народного единства, 4 ноября 2018 года, в московском Манеже. Открывали экспозицию президент России Владимир Путин и патриарх московский и всея Руси Кирилл. За три недели выставку посетили более 250 тыс. человек. Ноябрьские праздники собрали в столице немало гостей из регионов. От них стали поступать просьбы, чтобы экспозиция гастролировала, чтобы как можно больше россиян увидели уникальную коллекцию, рассказала Ольга Пилоян. Теперь же "Сокровища музеев России" впервые отправились в путешествие по восьми городам страны. Для удобства состав экспозиции разделили на три части, каждая из которых застрахована на 1 млрд рублей. Две из них уже экспонировали, еще одна отправится в путь в августе 2019 года.

От Балтийского до Охотского моря

Выставка посетит Калининград, Тюмень, Пермь, Омск, Воронеж, Нижний Новгород, Астрахань и Южно-Сахалинск. При выборе площадки организаторы руководствовались техническими возможностями принимающей стороны.

"Мы уже работали с музеем Словцова и знаем, что он полностью отвечает техническим требованиям для таких выставок. Опыт работы с тюменским историческим парком "Россия – моя история" подсказал, что жители города и области охотно откликаются на подобные мероприятия, их интересуют культурные проекты. Мы сочли нужным привезти выставку сюда", – пояснила выбор Ольга Пилоян.

Она также заверила, что уже в 2019 году цикл экспозиций "Сокровища музеев России" планируется продолжить. Будут представлены выставки, посвященные русскому и западноевропейскому искусству. Подробнее о проекте - на сайте r-mh.ru или в официальном аккаунте @myhistory_project в Инстаграм.

Ирина Ромашкина