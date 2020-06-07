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Тюменские школьники могут выиграть путешествие своей мечты

Общество, 12:09 07 июня 2020

группа "РДШ Тюменская область" ВКонтакте | Фото: группа "РДШ Тюменская область" ВКонтакте

Поучаствовать в акции "Великая Россия" предлагают школьникам Тюменской области. Ребята могут рассказать о месте или достопримечательности страны, где бы они хотели побывать. Авторы лучших рассказов отправятся в путешествие своей мечты.

Как рассказали ИА "Тюменская линия" в региональном отделении Российского движения школьников, участвовать могут школьники в возрасте от 8 до 18 лет. Рассказ должен быть оригинальным, состоять не менее, чем из трех абзацев.

Также необходимо добавить информацию о себе: фамилию, имя, название своего региона и школы. После чего рассказ и фотографию выбранного места нужно публиковать на своей странице в соцсети ВКонтакте или Инстаграм с хэштегами #РДШ и #ПутешествуйРДШ.

До 12 июня организаторы выберут десять лучших публикаций, авторы которых получат приз - поездку с одним из родителей или сопровождающим на выходные в указанное ими место.

Любовь Голышева

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# акция , путешествия , Российское движение школьников

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