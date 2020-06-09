Итоги проекта "Чистая метла" оценили в СИБУРе

| Фото: sibur.photas.ru | Фото: sibur.photas.ru

Попадание более 1 тыс. 216 тонн микропластика в окружающую среду предотвращено на Тобольских предприятиях СИБУРа в 2019 году.

Об этом на заседании общественного совета компании рассказала руководитель направления охраны окружающей среды "ЗапСибНефтехима" Людмила Шешукова. По ее словам, Тобольские предприятия СИБУРа присоединились к проекту "Чистая метла", инициированному ассоциацией PlasticsEurope.

"Мировые компании-производители полимеров стали партнерами этой программы. И компания СИБУР не исключение. Проект направлен на предотвращение попадания частиц полимеров в окружающую среду при их производстве и логистике", - отметила Людмила Шешукова.

Для предотвращение попадания частиц полимеров на тобольских предприятиях СИБУРа организована система очистки выбросов в атмосферу. Она включает в себя систему сбора сдувок, фильтров разных на узлах гомогенизации, возврат гранул и вакуумную очистку. Даже незначительные россыпи полимерной пыли на производстве оперативно собираются при помощи промышленных пылесосов. Также организовано улавливание пыли на фасовочных машинах.

Конечным барьером для микрочастиц пластика служат очистные сооружения, исключающие попадание полимерных частиц в водные объекты. Собранные микрочастицы пластика возвращаются в технологический процесс для повторной переработки.

Евгений Новоселов