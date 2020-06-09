Мошенники обобрали тюменку через сообщение на телефон

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

45 тыс. рублей лишилась тюменская пенсионерка, которой на сотовый телефон пришло пустое смс-сообщение. После прочтения сообщения, с банковской карты, которая привязана к приложению, установленному на телефон, пропали все денежные средства, сообщает управление МВД России по Тюменской области.

Как выяснили сотрудники полиции, сообщение было отправлено с помощью вирусной программы. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 Уголовного кодекса России "Мошенничество". Полиция устанавливает злоумышленников.

Чтобы не стать жертвой мошенников, гражданам рекомендуют не оставлять данные о себе и своей карте на интернет-сайтах ни в объявлениях, ни при расчетах. Не использовать для оплаты в интернете карты, на которых постоянно находятся крупные суммы денег. Лучше завести для таких целей отдельную карту и переводить туда ровно столько денег, сколько нужно для оплаты покупки, прямо перед ее совершением.

Подключите услугу sms-банкинга, и банк будет присылать отчеты обо всех операциях по счету. Установить лимит снятия наличных денег с карты: суточный и на каждую операцию.

Никогда и никому нельзя сообщать свой ПИН-код и защитный трехзначный код на обороте карты, даже сотрудникам банка. Не доверяйте карту третьим лицам, не оставляйте ее без присмотра, не записывайте ПИН-код в легкодоступных местах (тем более на самой карточке). Не пользуйтесь советами третьих лиц и не прибегайте к помощи незнакомцев при возникновении проблем в работе с банкоматом.

Незамедлительно сообщите в банк о потере или краже платежной карты.

Если вы знаете о случаях мошенничества или сами стали жертвой злоумышленников, сообщите об этом в правоохранительные органы по телефону 02.