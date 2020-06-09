Тюменские депутаты поддержали проект закона о воспитательной системе в сфере образования

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Проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся" поддержали депутаты Тюменской областной думы на заседании комитета по социальной политике. Оно прошло 9 июня в режиме видео-конференц-связи.

"Особое внимание депутаты уделили законопроекту, который поступил к нам из Государственной думы. Его поддержали и наши оппозиционные партии. Внесенный президентом России законопроект - о том, что нужно заниматься не только образованием детей, но и воспитанием, это будет прописано в федеральном и региональном законодательстве", - пояснила председатель комитета по социальной политике Ольга Швецова по итогам голосования.

Важность внесения изменений подчеркнула депутата облдумы Тамара Казанцева.

"Образование без воспитания невозможно. Я работала педагогом и рассказывала учащимся о наших ученых, на уроках поднимала тему патриотизма. Важно, что мы снова к этому вернулись. Глубоко поддерживаю этот закон и считаю, что он должен быть принят", - отметила депутат.

Татьяна Ковалева