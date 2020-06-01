Тюменская компания получила грант на производство железосодержащих порошков

| Фото: www.tyuiu.ru | Фото: www.tyuiu.ru

Резидент бизнес-инкубатора Тюменского технопарка, компания "Феррме Групп" получила поддержку по программе "Старт" Фонда содействия инновациям. Грант в 2 млн рублей направят на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы на лабораторной установке, сообщает региональный департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

С 2014 года "Феррме Групп" успешно занимается разработкой технологии производства высоко и нанодисперсных железосодержащих порошков из техногенных отходов станций водоподготовки подземных вод. В марте 2020 года компания вошла в число резидентов бизнес-инкубатора технопарка.

Новая технология позволит обеспечить сырьевыми компонентами массовое производство аккумуляторов, магнитных жидкостей и пигментов. Кроме того, способна частично решить проблему загрязнения водоемов за счет переработки сточных вод станций водоподготовки и способствует снижению темпов роста тарифов за воду для населения городов и промышленных предприятий.

"Исследования позволят определить точные технико-экономические параметры производства железосодержащих порошков и получить их первые опытные партии, пригодные для дистрибуции потенциальным заказчикам", — рассказал генеральный директор компании Лев Максимов.