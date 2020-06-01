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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области число случаев COVID-19 превысило две тысячи

Общество, 13:06 10 июня 2020

портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Общее число выявленных случаев COVID-19 в Тюменской области превысило две тысячи, сообщает региональный оперативный штаб.

За сутки выявлено 32 случая заболевания коронавирусной инфекцией, с начала пандемии - 2 тыс. 13.

1 тыс. 176 человека вылечились от COVID-19 с начала пандемии по данным на 10 июня. За сутки выздоровели 32 человека.

Шесть пациентов находятся на ИВЛ, 47 человек размещены в обсерваторе. 1 тыс. 667 остаются под медицинским наблюдением, 3 тыс. 816 человек находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 12 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

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# коронавирус

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