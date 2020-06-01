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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

32 новых случая COVID-19 зарегистрировано в Тюменской области за сутки

Общество, 12:56 10 июня 2020

www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

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32 новых случая COVID-19 зарегистрировано в Тюменской области за сутки, сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего в России по данным на 10 июня выявлено 8 тыс. 404 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 34,8 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 216 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 10 тыс. 386 человек.

Лидеры по количеству зараженных коронавирусом: Москва - 1 тыс. 195 случаев, Московская область - 735, Санкт-Петербург - 313.

По УФО наибольшее количество зарегистрированных больных с COVID-19 отмечено в Свердловской области - 284, Челябинская область - 135, Югра - 197, Ямал - 54, Курганская область - 16.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 493 тыс. 657 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6 тыс. 358 летальных исходов, выздоровели 252 783 человека.

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# коронавирус , статистика

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