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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Александр Моор отметил востребованность донорства

Губернатор, 16:53 09 июня 2020

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Донорская кровь в больницы Тюменской области нужна постоянно, особенно сейчас, когда из-за пандемии количество доноров резко сократилось, и появилась потребность в плазме пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал на своих страницах в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Инстаграмм губернатор Тюменской области Александр Моор.

Уже 17 человек, которые прошли лечение от COVID-19, откликнулись на призыв помочь, сообщил глава региона.

До 15 июня по всей стране проходит донорский марафон и акция #МыВместе. Участвовать могут и постоянные доноры, и те, кто впервые решил сдать кровь и не имеет противопоказаний, и люди, переболевшие COVID-19. Чтобы узнать, можете ли вы стать донором, позвоните по телефону (3452) 68-20-25 (доб. 200, 201, 202).

"Тюменцы всегда приходят на помощь друг другу, и борьба с пандемией еще раз доказывает это", - подчеркнул Александр Моор.

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# Александр Моор , донорство , коронавирус , соцсети

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