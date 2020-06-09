От COVID-19 в Тюменской области вылечились 1 тысяча 144 человека

Далее в сюжете Жители Тюменской области могут подать заявки на исследование на наличие антител к COVID-19

1 тысяча 144 человека вылечились от COVID-19 с начала пандемии по данным на 9 июня. За сутки выздоровели 62 человека, сообщает областной оперштаб.

За 8 июня выявлено 34 случая заболевания коронавирусной инфекцией, с начала пандемии - 1 тыс. 981.

На данный момент шесть пациентов находятся на ИВЛ, 88 человек размещены в обсерваторах, из них 13 детей. 1 тыс. 715 остаются под медицинским наблюдением, 3 тыс. 692 человека находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 12 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.