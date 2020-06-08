Александр Моор поблагодарил соцработников и волонтеров

Фото со страницы Александра Моора в соцсети | Фото: Фото со страницы Александра Моора в соцсети | Фото:

Особая миссия легла на плечи соцработников и волонтеров в период режима самоизоляции, отметил на своих страницах в социальных сетях губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Около 6 тысяч человек постоянно помогают нуждающимся – привозят лекарства, продукты, при необходимости прибираются дома и ухаживают за лежачими больными, в том числе в домах-интернатах. Сейчас соцработники и волонтеры особенно тщательно выполняют все меры предосторожности. Это призвание только для неравнодушных людей с большим сердцем", - отметил глава региона.

Как просто и по-доброму рассказывает о своей работе специалист центра соцобслуживания населения Тюменского района Ирина Митина, которая больше 5 лет помогает одиноким бабушкам и дедушкам. Она говорит, что социальный работник - это человек, который все время в движении. "В первом доме прибралась, во втором бабушку свозила в больницу, в третьем настроение подняла".

"Спасибо вам, уважаемые социальные работники и волонтеры и все, кто помогают людям вокруг, за доброе отношение к вашим подопечным, душевную щедрость и способность сопереживать, за вашу преданность сложному, но такому важному труду!" - подчеркнул Александр Моор.

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