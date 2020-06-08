Россия открывает границы для выезда за рубеж на работу, учебу и лечение

| Фото: Министерство транспорта РФ | Фото: Министерство транспорта РФ

Россияне смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учебу, завил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости.

Иностранцы также смогут въезжать в Россию с медицинскими целями, добавил он. Соответствующие указы уже подписаны.

К 8 июня в стране выявили 476 тыс. 658 случаев COVID-19, более 230 тыс. человек выздоровели, 5 тыс. 971 скончался.

Пик заболеваемости, по мнению специалистов, пройден. В России постепенно отменяют введенные ранее ограничения.