34 случая COVID-19 выявили в Тюменской области за сутки

| Фото: www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

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34 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией подтвердили в Тюменской области за минувшие сутки, сообщает 9 июня оперативный штаб Москвы.

Всего в России на эту дату выявлено 8 тыс. 595 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 38,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 171 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 11 тыс. 709 человек.

Лидером по числу заболевших по-прежнему остается Москва - 1 тыс. 572 случая, в Московской области диагноз подтвердили у 739 человек, в Санкт-Петербурге - у 318.

В Свердловская область число новых случаев - 242, в Ханты-Мансийском АО - 149, в Челябинской области - 143, на Ямале - 56, в Курганской области - восемь.

Всего на 9 июня в России выявлено 485 тыс. 253 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6 тыс. 142 летальных исхода, выздоровело 242 тыс. 397 человек.