Жители Тюменской области могут подать заявки на исследование на наличие антител к COVID-19

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Подать заявки на исследования на наличие антител к новой коронавирусной инфекции могут жители Тюменской области, заполнив опросник и согласие на обработку персональных данных, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Анкета доступна по ссылке.

Напомним, Тюменская область вошла в число пилотных территорий, в которых будут проводить популяционное исследование на наличие в крови антител к COVID-19.

После изучения данных, будут приглашать на исследование в назначенные дату и время, если анкета будет соответствовать заявленным требованиям.

В исследование планируется включить детей от 1 года до 17 лет включительно, а также взрослых шести возрастных групп (18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70 лет и старше).