Тюменская область предоставляет льготы по аренде малому и среднему бизнесу

Фото: admtyumen.ru Фото: admtyumen.ru

Освобождение или отсрочку при уплате арендных платежей получат арендаторы федерального имущества, в том числе земельных участков в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № 670-р. Об этом сообщает межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, Ямало-Ненецком автономном округе.

В настоящее время воспользовались своим правом на получение льготы и обратились с заявлением уже 40 арендаторов. Четырем из них предоставлено освобождение от уплаты платежей на сумму более 570 тыс. рублей. Еще 36 соглашений к договорам аренды оформлены в связи с предоставлением отсрочки по внесению в бюджет платы за пользование федеральным имуществом. Объем предоставленной льготы составил более 27 млн рублей.

Освобождение от уплаты арендных платежей с 1 апреля 2020 года по 1 июля 2020 года предоставляется арендаторам, работающим в одной или нескольких отраслях по перечню отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в результате распространения .

В список наиболее пострадавших отраслей, утвержденный постановлением правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 434, вошли авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки, культура, организация досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, туристические агентства и прочие организации, предоставляющие услуги в сфере туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания, организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений, организации конференций и выставок, бытовые услуги населению, деятельность в области здравоохранения, розничная торговля непродовольственными товарами.

Кроме того, арендаторам, освобожденным от уплаты арендных платежей, на период с 1 июля 2020 года по 1 октября 2020 года предоставляется отсрочка уплаты арендной платы.

Поддержка в виде отсрочки от уплаты арендных платежей на период с 1 апреля 2020 года по 1 октября 2020 года предоставляются также арендаторам из числа субъектов малого и среднего предпринимательства и арендаторам из числа социально ориентированных некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг, включенных в соответствующие реестры.

Информацию о том, как получить льготу, определить ее тип, как отправить заявление и заключить дополнительное соглашение, можно узнать на официальных сайтах Росимущества https://www.rosim.ru, межрегионального территориального управления Росимущества в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, Ямало-Ненецком автономном округе http://tu72.rosim.ru/ во вкладке "Меры поддержки малого и среднего предпринимательства".

Также на сайтах размещены шаблоны заявлений и алгоритм получения льготы при аренде недвижимости.

Прямая связь по вопросам отсрочки и освобождения от уплаты арендных платежей по телефону +7 (922) 0026227 и адресу электронной почты a.tomilov@rosim.ru.

Организациям, арендующим федеральное имущество, заявление на получение льготы необходимо направить в адрес Межрегионального территориального управления Росимущества в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, Ямало-Ненецком автономном округе на электронный адрес: tu72@rosim.ru; почтовый адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Володарского, 10.

Также на сайте https://www.rosim.ru реализована возможность обращения для получения отсрочки или освобождения от уплаты арендных платежей путем заполнения электронной формы по ссылке https://www.rosim.ru/contacts/exemption/.

Заявку рассмотрят сотрудники межрегионального территориального управления Росимущества в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, Ямало-Ненецком автономном округе. В случае положительного результата, в течение семи рабочих дней заявителю будет направлено дополнительное соглашение к договору аренды для учета льготы.