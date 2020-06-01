Карту Ленинградского фронта нанесут на стену дома у памятника Ивану Федюнинскому

| Фото: пресс-служба ТРО партии "Единая Россия" (архив) | Фото: пресс-служба ТРО партии "Единая Россия" (архив)

Карту Ленинградского фронта нанесут на стену многоэтажного дома, который стоит за памятником генералу армии, Герою Советского Союза Ивану Федюнинскому. План работ обсудили секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России", первый зампредседателя облдумы Андрей Артюхов, замглавы администрации Тюмени Павел Перевалов и общественник Анатолий Пусев, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Анатолий Пусев рассказал, что для начала работ необходимо согласие 67 % жильцов дома — на общем собрании жители поддержали нанесение изображение с картой Ленинградского фронта, управляющей компании осталось лишь собрать нужное число подписей. "Все необходимые документы уже готовы, эскиз работы согласован с тюменскими ветеранами. Как только будет получено согласие жильцов дома – художники начнут работать", – говорит Анатолий Пусев.

Арт-группа "Цвет города" под руководством Дмитрия Зеленина займется изображением на доме.

Работа завершится к 30 июля — в этот день пройдут торжественные мероприятия, посвященные 120-летию со дня рождения известного полководца, уроженца Тюменского уезда Тобольской губернии. В ряды Красной армии Иван Федюнинский вступил в 1919 году, сражался на Гражданской войне. В 1939 году принимал участие в боях на Халхин-Голе, был удостоен звания Героя Советского Союза. Во время Великой Отечественной войны войска под его командованием участвовали в боях на Западном, Ленинградском, Волховском, Брянском и 2-м Белорусском фронтах, а также в Ленинградской и Курской битвах, в Восточно-Прусской и Берлинской операциях, в освобождении Белорусской ССР и Прибалтики. В сентябре 1941 года, в один из самых критических периодов битвы за Ленинград, по предложению Георгия Жукова был назначен заместителем командующего Ленинградского фронта, а после отъезда Жукова в октябре 1941 года временно командовал фронтом. 24 июня 1945 года участвовал в Параде Победы на Красной площади. 8 августа 1955 года Ивану Федюнинскому было присвоено воинское звание генерала армии. Он пользовался огромным уважением солдат.

Памятник генералу армии был открыт в 2017 году по инициативе кавалера ордена Красной Звезды Феопентия Костоломова, многолетнего руководителя Тюменского городского клуба ветеранов имени Ивана Федюнинского при финансовой поддержке АО "Транснефть-Сибирь".

Средства на выполнение работ по нанесению карту Ленинградского фронта на дом выделило АО "Транснефть-Сибирь". Ранее при поддержке генерального директора Виктора Бронникова совместно с региональным отделением партии "Единая Россия" был реализован проект "Герои Великой Победы": в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на улицах Тюмени, Тобольска и Ишима появились баннеры с фотографиями земляков – Героев Советского Союза и других заслуженных ветеранов.