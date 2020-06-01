"Транснефть-Сибирь" участвует в ликвидации розлива нефтепродуктов в Красноярском крае

| Фото: АО «Транснефть – Сибирь» | Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

АО "Транснефть–Сибирь" оказывает активное содействие в ликвидации аварии с разливом дизельного топлива в Красноярском крае. В течение последних суток специалисты оперативно направленных на место происшествия аварийных бригад собрали 410 куб. метров нефтепродуктов. Общий объем собранного дизельного топлива составил 760 куб.метров.

В настоящее время на месте ликвидации последствий техногенной аварии работают 64 специалиста нештатного аварийно-спасательного формирования предприятия и спецтехника АО "Транснефть-Сибирь". Четыре бригады сформированы из сотрудников Нижневартовского, Сургутского, Нефтеюганского, Тобольского управлений магистральных нефтепроводов. Доставка людей и техники осуществлялась вертолетами из пос. Тазовский (ЯНАО).

Предварительно на место ликвидации последствий аварии прибыли генеральный директор АО "Транснефть—Сибирь" Виктор Бронников и главный инженер предприятия Юрий Малов с целью проведения рекогносцировки и определения объема необходимого оборудования и техники.

За АО "Транснефть–Сибирь" закреплен участок загрязненной нефтепродуктами зоны на р. Амбарная. Сбор дизтоплива с водной поверхности ведется с помощью семи нефтесборщиков барабанного, порогового и шваброго типа с закачкой в емкости временного хранения нефти общим количеством 23 шт. Для предотвращения дальнейшего распространения разлившегося топлива специалистами АО "Транснефть-Сибирь" было установлено девять каскадов боновых заграждений общей протяженностью 520 метров.

Проживание персонала организовано в палатках, оснащенных тепловыми пушками, обеспечены оперативная связь, питание.

По результатам обследования территории и определения объемов работ общая численность группировки персонала АО "Транснефть–Сибирь" для проведения аварийных работ составит 90 человек. 10 июня 2020 года планируется завершение переброски еще одной бригады из состава подразделений АО "Транснефть-Сибирь" вертолетными бортами из пос. Тазовский в Норильск.