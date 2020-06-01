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Сто инвестпредложений для реализации на селе подготовило Инвестиционное агентство

Экономика, 18:02 10 июня 2020

www.tyumen-region.ru | Фото: www.tyumen-region.ru

100 инвестиционных предложений в сфере сельского предпринимательства подготовило Инвестиционное агентство Тюменской области в рамках Года сельского предпринимательства, который объявил губернатор региона, сообщает агентство.

Цель инвестиционных предложений - помочь потенциальным и действующим предпринимателям подобрать актуальную идею для открытия бизнеса на селе, учитывая отраслевое направление, объем инвестиций и необходимое количество работников.

Инвестиционные предложения сформированы в форме справочника. Источниками информации для справочника послужили предложения представителей исполнительных органов власти Тюменской области, органов местного самоуправления, отраслевых экспертов.

Администрации муниципальных районов также подготовили инвестиционные предложения для своих территорий с учетом имеющихся ресурсов и наличия потенциального спроса на товары и услуги.

Все инвестиционные предложения сопровождаются контактной информацией представителей Инвестиционного агентства Тюменской области, департамента АПК или администраций муниципальных районов, которые проконсультируют заинтересованных лиц по вопросам реализации предложений.

Подробности здесь.

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