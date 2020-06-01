Парад воздушных змеев провели упоровские выпускники в День России

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около 50 выпускников в райцентре упоровского района прошли с парадом воздушных змеев в честь Дня России.

Заместитель директора Упоровской средней школы по воспитательной работе Виктор Белендер сообщил корреспонденту информагентства "тюменская линия", что образовательное учреждение покидают два одиннадцатых класса – 51 ученик, почти все они пришли на стадион около школы, чтобы запустить в небо воздушных змеев и шары цветов российского флага.

"Такой парад проходит впервые, идея родилась сама собой. В последние годы чувство патриотизма заметно возросло в подрастающем поколении, школьники активно и с желанием принимают участие в акциях, связанных с историей страны, заботой о родной природе, памяти о солдатах. Эпидемическая обстановка не позволила провести выпускной, а такой парад позволил ребятам запомнить окончание школы", - пояснил организатор акции.

По его словам, на крыльях воздушных змеев ребята писали пожелания России, свои мечты, ведь планы их связаны с родным районом, регионом и родной страной. "Процветай, Россия!", "У нас с тобой светлое будущее", "Люблю тебя, Родина" - такие слова можно прочитать на разноцветных змеях. Все они будут раниться в школе, чтобы однажды, собравшись взрослыми, выпускники смогли вновь запустить их в небо и вспомнить необычный День России.

Ирина Кургузова