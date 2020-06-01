  • 12 июня 202012.06.2020пятница
  • USD69,1219
    EUR78,5225
  • В Тюмени 12..14 С 6 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Праздничный танцевальный флешмоб провели в Упоровском районе

Общество, 18:00 12 июня 2020

Емуртлинский СДК | Фото: Емуртлинский СДК

Далее в сюжете Жители Омутинского района стали героями видеопрезентации ко Дню России

Около 30 детей приняли участие в хореографическом флешмобе "Флаги России", который прошел в поселке Емуртлинском Упоровского района.

Как сообщила корреспонденту информагентства "Тюменская линия" культорганизатор-хореограф Емуртлинского СДК Елена Комшилова, почти все дети, выступившие на площади перед Домом культуры, - артисты художественной самодеятельности.

"Нам захотелось создать какой-то яркий номер, порадовать односельчан, показать значимость праздника. Для начала композиции мы выбрали стихотворение Есенина "Гой ты, Русь моя родная", его прочтение положили на музыку. Для выхода участников выбрали песню "Россия – мы дети твои". Именно под нее дети встали живым коридором для прохождения флагоносцев. Завершилось выступление развертыванием семиметрового триколора, который сотрудники Дома культуры специально сшили к этому дню", - рассказала хореограф, постановщик флешмоба.

Основными участниками флешмоба стали дети трех возрастных групп. Первыми вышли самые младшие – шести лет. Затем девочки постарше – 7 – 10 лет, старшая группа артистов – это девушки 12 -17 лет.

Присоединиться, повторяя несложные движения, смогли и другие ребята. Расстояние в полтора метра позволяло четко видеть движения и не мешать друг другу. Видеоролик с записью флешмоба можно посмотреть на официальной странице Емуртлинского СДК во ВКонтакте и Одноклассниках.

Емуртлинский СДК | Фото: Емуртлинский СДК

Ирина Кургузова

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# День России , танцы , Упоровский район , флешмоб

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
22:05 12.06.2020Жители Омутинского района стали героями видеопрезентации ко Дню России
20:34 12.06.2020Московский архитектор станет спикером тизер-шоу "Вечерний город"
19:04 12.06.2020Соцработники центра "Родник" получили награды
18:57 12.06.2020О профессиях будущего расскажут тюменским школьникам