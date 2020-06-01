Праздничный танцевальный флешмоб провели в Упоровском районе

| Фото: Емуртлинский СДК | Фото: Емуртлинский СДК

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Около 30 детей приняли участие в хореографическом флешмобе "Флаги России", который прошел в поселке Емуртлинском Упоровского района.

Как сообщила корреспонденту информагентства "Тюменская линия" культорганизатор-хореограф Емуртлинского СДК Елена Комшилова, почти все дети, выступившие на площади перед Домом культуры, - артисты художественной самодеятельности.

"Нам захотелось создать какой-то яркий номер, порадовать односельчан, показать значимость праздника. Для начала композиции мы выбрали стихотворение Есенина "Гой ты, Русь моя родная", его прочтение положили на музыку. Для выхода участников выбрали песню "Россия – мы дети твои". Именно под нее дети встали живым коридором для прохождения флагоносцев. Завершилось выступление развертыванием семиметрового триколора, который сотрудники Дома культуры специально сшили к этому дню", - рассказала хореограф, постановщик флешмоба.

Основными участниками флешмоба стали дети трех возрастных групп. Первыми вышли самые младшие – шести лет. Затем девочки постарше – 7 – 10 лет, старшая группа артистов – это девушки 12 -17 лет.

Присоединиться, повторяя несложные движения, смогли и другие ребята. Расстояние в полтора метра позволяло четко видеть движения и не мешать друг другу. Видеоролик с записью флешмоба можно посмотреть на официальной странице Емуртлинского СДК во ВКонтакте и Одноклассниках.

| Фото: Емуртлинский СДК | Фото: Емуртлинский СДК

Ирина Кургузова