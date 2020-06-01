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Упоровский предприниматель поздравил соцработников тортом с цветами триколора

Общество, 09:13 12 июня 2020

ИИЦ "Знамя правды" | Фото: ИИЦ "Знамя правды"

Большим тортом с государственными символами России поздравил социальных работников и волонтеров в Упоровском районе предприниматель Антон Федорцев.

Таким образом он присоединился ко Всероссийской акции "Испеки пирог и скажи спасибо".

"Социальные работники и волонтеры – взяли на себя нелегкую работу помогать одиноким, пожилым, нуждающимся в заботе односельчанам и словом, и делом. Во время режима повышенной готовности они дали возможность жителям района оставаться дома, ежедневно по звонку доставляли продукты, лекарства и необходимые товары. Именно им за их большую и важную работу нам захотелось их отблагодарить, поздравить с Днем России нашей продукцией", - рассказал Антон Федорцов.

Работники пекарни индивидуального предпринимателя испекли двухъярусный торт весом около пяти килограммов, украсив его глазурью цветов триколора и гербом страны. Дополнением к нему стал большой ягодный пирог.

ИИЦ "Знамя правды" | Фото: ИИЦ "Знамя правды"

Ирина Кургузова

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# волонтеры , День России , пирог , социальные работники , Упоровский район

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