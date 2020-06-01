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Милосердие в нас, считают участники акции "Окна России" из Тюмени

Общество, 16:56 10 июня 2020

участников акции | Фото: участников акции

Милосердие в нас, считает тюменская семья Зайцевых, которая создала соответствующий бумажный витраж на окне своей квартиры ко Дню России.

Как сообщила младший член семьи, ученица школы №40, об акции "Окна России" она узнала из школьной группы в социальной сети.

"Мы уже украшали окна к 9 мая, этот важный праздник мне тоже не хотелось пропустить. Мама, дедушка и бабушка меня поддержали, вместе мы долго думали, как видим этот день, как можем показать, что считаем ценным и самым главным в нашей стране и ее жителях. Решили поблагодарить тех, кто сохраняет здоровье и спасает жизни, ведь так было всегда. Кстати, в нашем большом девятиэтажном доме в День победы было множество оформленных окон, сейчас мое окно – первое такое красивое", - рассказала пятиклассница Александра.

Кого и почему выбрали героями темы милосердия как национальной черты россиян, пояснил глава семьи – историк Геннадий Зайцев. "На левой стороне окна разместили распечатанные фотографии участников Крымской войны, одной из первых военных сестер милосердия Даши Севастопольской и выдающегося хирурга Николая Пирогова. Это пример самоотверженного отношения к своему делу, и мы надеемся, что кто-то, взглянув на окно, не только оформит к празднику свои, но и захочет узнать побольше из нашей общей истории", - высказал мнение Геннадий Зайцев.

Медицину наших дней представили кардиохирург Лео Бокерия и тюменский нейрохирург Альберт Суфианов. Дополнили картину современности фотографии из статей о тюменских медиках, которые работают с заболевшими коронавирусом.

Добавим, что присоединиться к акции "Окна России" могут все желающие, для этого необходимо показать свое виденье этого дня и разместить в социальных сетях фото своей работы с хештегами акции #ОкнаРоссии #ЯлюблюРоссию #МояРоссия.

участников акции | Фото: участников акции

Ирина Кургузова

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# День России , Окна России , онлайн-акция , творчество

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