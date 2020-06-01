Жители Омутинского района стали героями видеопрезентации ко Дню России

| Фото: ИИЦ "Сельский вестник" | Фото: ИИЦ "Сельский вестник"

Видеопроекцию с фотографиями жителей Омутинского района, знаковыми достопримечательностями страны и изображением российского флага увидели омутинцы вечером в День России 12 июня в 22 часа.

Изображение транслировали с помощью проектора, экраном послужила стена дома в центре села.

"Врачи, хлеборобы, работники культуры и представители других профессий из нашего района стали героями презентации. Для ее создания сотрудники библиотеки Ольга Одегова и Александр Хамов выбирали и обрабатывали архивные снимки и фотографии с районных мероприятий. В итоге жители района увидели достойных земляков в получасовом ролике, который мы показали под музыкальное сопровождение. Его будем транслировать дважды на здании возле банка в центре Омутинского, проекция вечером будет очень хорошо смотреться", - рассказала директор Центра информационно-библиотечного обслуживания населения Омутинского района Людмила Бабенкова.

Омутинцы активно поддержали акции к праздничной дате: украсили "Окна России", раздали ленточки-триколоры и значки, участвовали во флешмобе "Флаги России" и других мероприятиях. Состоялось три выездных концерта: омутинские артисты спели народные, военные и популярные песни и исполнили гимн страны вместе с жителями села.

Татьяна Ковалева