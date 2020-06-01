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Тюменские студенты раскрасили окна общежитий в цвета российского флага

Общество, 17:29 12 июня 2020

Фото областного Студенческого совета

Студенты Тюменского колледжа транспортных технологий и сервиса и активисты Студенческого совета присоединились к всероссийской акции "Окна России".

Окна общежития колледжа они украсили российским триколором, студенческого центра - изображениями берез и ромашек. Также активисты разрисовали окна своих домов в белый, синий и красный цвета и добавили слова признания в любви России.

"В режиме повышенной готовности нет возможности принять участие в праздничных мероприятиях лично, поэтому украшение окон – возможность показать свою сопричастность к празднику, пусть даже и дистанционно. Мне приятно видеть, что к акции присоединились мои соседи и другие тюменцы. Думаю, что такой формат украшений к знаменательным российским праздникам сможет стать доброй традицией", - отметила председатель Студенческого совета Тюменской области Екатерина Козеева.

Напомним, акция "Окна России" проходит во всех городах и сельских поселениях региона. Символика России украшает здания организаций, жилые многоэтажки и частные дома во всех муниципалитетах Тюменской области.

Фото областного Студенческого совета Фото областного Студенческого совета Фото областного Студенческого совета Фото областного Студенческого совета Фото областного Студенческого совета Фото областного Студенческого совета ﻿

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# День России , студенты

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