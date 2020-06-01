Тюменские студенты раскрасили окна общежитий в цвета российского флага

Фото областного Студенческого совета Фото областного Студенческого совета

Студенты Тюменского колледжа транспортных технологий и сервиса и активисты Студенческого совета присоединились к всероссийской акции "Окна России".

Окна общежития колледжа они украсили российским триколором, студенческого центра - изображениями берез и ромашек. Также активисты разрисовали окна своих домов в белый, синий и красный цвета и добавили слова признания в любви России.

"В режиме повышенной готовности нет возможности принять участие в праздничных мероприятиях лично, поэтому украшение окон – возможность показать свою сопричастность к празднику, пусть даже и дистанционно. Мне приятно видеть, что к акции присоединились мои соседи и другие тюменцы. Думаю, что такой формат украшений к знаменательным российским праздникам сможет стать доброй традицией", - отметила председатель Студенческого совета Тюменской области Екатерина Козеева.

Напомним, акция "Окна России" проходит во всех городах и сельских поселениях региона. Символика России украшает здания организаций, жилые многоэтажки и частные дома во всех муниципалитетах Тюменской области.