30 проектов НКО Тюменской области стали победителями конкурса президентских грантов

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30 проектов НКО Тюменской области признаны победителями второго конкурса Фонда президентских грантов 2020 года.

Максимальную сумму поддержки на реализацию проекта получит Тюменская региональная организация "Открой мне мир" – 6 млн 965 тыс. рублей. Вторую позицию по объему привлеченных средств занимает Тюменская региональная молодежная общественная организация "Тюменская региональная федерация альпинизма", которая на реализацию проекта по развитию альпинизма получит 2 млн 914 тыс. рублей. Третью строчку рейтинга по размеру гранта занимает Тюменская областная организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов с проектом "Профессионалы становятся виртуозами" - более 2 млн 874 тыс. рублей.

Победители второго конкурса президентских грантов были определены 15 июня.

По данным организаторов конкурса, всего было подано 11 тыс. 85 проектов – это рекордное число. 2 тыс. 402 из них по результатам независимой экспертизы получат поддержку на общую сумму 4,6 млрд рублей.

По количеству победителей лидируют направления: охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни, социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан и поддержка проектов в области науки, образования, просвещения.

511 проектов из 2 тыс. 402 тематически связаны с преодолением последствий распространения коронавирусной инфекции и помощью людям из групп риска. Объем финансирования этих инициатив составит 1,2 млрд рублей.

Добавим, всего на второй конкурс фонда президентских грантов 2020 года от НКО Тюменской области было направлено 160 заявок, победителями стали 30. В первом конкурсе 2020 года участвовали 113 тюменских проектов. 23 оказались выигрышными.

Анжела Лебедева