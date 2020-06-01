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Тюменских музыкантов научат создавать музыку и контент

Общество, 18:03 16 июня 2020

из группы молодежного театрального центра "Космос" (архив) | Фото: из группы молодежного театрального центра "Космос" (архив)

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В лаборатории для музыкантов MuzLab тюменских исполнителей научат создавать музыку и контент. Проект получил 250 тыс. рублей по итогам второй волны конкурса на реализацию творческих проектов и постановку спектаклей "Цех".

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель проекта Сюзанна Иванова, на протяжении трех дней в рамках работы этой лаборатории, в октябре, музыканты научатся создавать контент, делать видеоролики. Без внимания не останутся и менеджеры музыкальных групп. Им расскажут, как размещать информацию о проектах и продвигать ее на разных площадках. По словам автора идеи, лаборатория для музыкантов MuzLab охватит 20-25 человек.

"На самом деле этот проект не просто сама лаборатория. Можно сказать, он уже стартовал. Сейчас в аккаунте мультицентра "Контора пароходства" ведем онлайн-шоу "Музыкальная сходка", в рамках которого я знакомлю жителей города с местными музыкантами. Соответственно, это начало проекта. В прошлом году тоже проводился MuzLab, он длился пять дней. Тогда по вечерам проводились лекции. В этом году мы планируем привлечь федеральных экспертов. Я вижу в этом большой плюс. Мы перестанем вариться в собственном соку, получим больше новых знаний", — поделилась Сюзанна Иванова.

В завершении проекта участники снимут видеоролики на свои композиции, созданные за время работы лаборатории. Авторы идеи планируют провести отчетный концерт, на котором тюменские музыкальные коллективы смогут познакомиться со специалистами ивент-индустрии.

Инна Пахомова

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# музыка , музыканты , обучение

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