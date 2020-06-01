  • 11 июня 202011.06.2020четверг
  • USD68,6183
    EUR77,9229
  • В Тюмени 26..28 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тридцать спевок проведут для тюменской детворы "Капитаны двора"

Общество, 16:59 11 июня 2020

Капитаны двора во ВКонтакте | Фото: Капитаны двора во ВКонтакте

100 мероприятий проведут в тюменских дворах волонтеры проекта "Капитаны двора" летом 2020 года. В том числе, 30 спевок.

Как сообщил руководитель проекта, директор детского центра "Грин-ландия" Павел Притупа, штат волонтеров и руководителей в этом году расширился, а значит, что организаторы проекта смогут в один день реализовывать несколько программ.

Более 80 волонтеров будут применять их на практике. Они побывают в сотне дворов города. Охват детей составит более тысячи человек.

"Четыре направления реализуют "Капитаны двора" этим летом. Одно из направлений – спевки. Чтобы стать участниками спевок – песен под гитару, в которых могут участвовать люди разного возраста, - нужно оставить заявку в группе во ВКонтакте. И до встречи во дворе", - сказал Павел Притупа.

Анжела Лебедева

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# капитаны двора , Павел Притупа , проект , СОНКО , спевки

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:32 11.06.202012 июня станет выходным для отделений Почты России
17:10 11.06.2020Наземное и авиапатрулирование усилено в лесах Тюменской области
16:59 11.06.2020Тридцать спевок проведут для тюменской детворы "Капитаны двора"
16:37 11.06.2020Благоустройством дамб займутся в Уватском районе