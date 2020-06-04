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На видео-конкурс "Звери из-за двери" приглашает тюменцев "СоТворчество поколений"

Общество, 18:54 04 июня 2020

"Сотворчество поколений" во ВКонтакте | Фото: "Сотворчество поколений" во ВКонтакте

Творческий видео-конкурс "Звери из-за двери" завершит прием заявок 15 июня, сообщают организаторы проекта "СоТворчество поколений".

Тюменцам предлагают прислать видео работы о жизни любимых домашних животных в одну из трех номинаций конкурса: "Без кота, жизнь не та", "И собака, и щенок верный друг на долгий срок", "Зверя по следам любого узнавать умею я…". Первая посвящена представителям семейства кошачьих, вторая – лучшим друзьям человека, а третья – всем другим питомцам, независимо от вида.

С 15 по 21 июня состоится зрительское онлайн-голосование в группе "СоТворчество поколений"социальной сети ВКонтакте, после которого победители получат памятные подарки.

Напомним, проект Ассоциации семейного спорта и физкультуры Тюменской области, Центров "Грин-Ландия", "Алые паруса", и регионального Совета отцов получил региональную субсидию и будет проводить разноплановые мероприятия в период летних каникул.

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# департамент культуры Тюменской области , домашние питомцы , конкурсы , СО НКО , творчество

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