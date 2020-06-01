В Уватском районе 52 подростка трудятся на благоустройстве территорий

| Фото: администрации Уватского района | Фото: администрации Уватского района

Первые 52 подростка Уватского района стали участниками программы трудоустройства несовершеннолетних. Они работают на благоустройстве 11 сельских поселений небольшими группами и только на свежем воздухе.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила директор Центра занятости населения Уватского района Татьяна Белова.

К работе по наведению порядка в селах района подростки приступили с 1 июня. В 2020 году программа трудоустройства несовершеннолетних немного "тормозит" из-за режима повышенной готовности, который до сих пор действует в Тюменской области, заметила Татьяна Белова. Если в прошлые годы с 1 июня уже сотни ребят работали в разных организациях, предприятиях района, то в этот раз только 52 человека.

"Как только снимут ограничения, подростки смогут получить работу на досуговых и вечерних площадках. Еще у 30 ребят появится возможность заработать на карманные расходы", - говорит директор районного Центра занятости населения.

| Фото: администрации Уватского района | Фото: администрации Уватского района

Зарплату подросткам выдают работодатели, исходя из того, что она должна быть не ниже МРОТ, а в Уватском районе, с учетом районного коэффициента – это 18 тыс. 300 рублей в месяц. Но платят они за фактически отработанное время. Центр занятости населения выплачивает несовершеннолетним, занятым во временном трудоустройстве, материальную поддержку, которая составляет 2 тыс. 250 рублей.

По словам Татьяны Беловой, до старта сезона летнего трудоустройства ЦЗН заключает договор с организацией. При обращении подростка в службу занятости, сотрудники помогают ему в устройстве на работу в ту или иную организацию, предприятие. По договору несовершеннолетний имеет право работать две недели. Но при этом стать участником программы может неоднократно за сезон.

"Первоочередное право участия в программе трудоустройства несовершеннолетних есть у детей из многодетных семей, семей безработных граждан, детей-сирот, оставшиеся без попечения родителей, условно осужденных, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних", - подчеркнула директор ЦЗН Уватского района Татьяна Белова.

Анжела Лебедева