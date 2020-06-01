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Онлайн-проект "Прямая линия гостеприимства" стартовал в России

Общество, 08:56 22 июня 2020

"Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Онлайн-проект "Прямая линия гостеприимства" расскажет о туризме в регионах России, сообщает Агентство стратегических инициатив.

Зрителей ждут ток-шоу и интервью с губернаторами и представителями туринформцентров, которые расскажут о новых направлениях для поездок, уникальных местах и дадут советы, которые помогут организовать интересное путешествие.

Туринформцентры и местные турпредприниматели расскажут о малоизвестных предложениях, которыми можно воспользоваться этим летом. Зрители смогут задать вопросы гостям ток-шоу.

Как пояснила ведущая проекта руководитель проектного офиса по туризму АСИ Ольга Захарова, гостеприимство — понятие широкое, включающее и качественный сервис и комфортные для путешественников условия. Но в первую очередь, гостеприимство – это готовность – страны, территории, человека – щедро делиться временем и эмоциями, местами, открытиями и впечатлениями.

Первый прямой эфир пройдет 23 июня с представителями Камчатки в 9 часов 30 минут по московскому времени.

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# Агентство стратегических инициатив , онлайн , путешествия , регионы , Ростуризм

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