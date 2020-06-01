Тюменский госуниверситет вошел в Топ-10 вузов по уровню зарплат выпускников в IT-сфере

| Фото: utmn.ru | Фото: utmn.ru

Зарплату в размере 80 тыс. рублей в среднем получают выпускники ТюмГУ, занятые в сфере цифровых технологий. Университет вышел в лидеры по востребованности выпускников IT-направлений подготовки, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Сервис Superjob представил рейтинг вузов России по уровню зарплат, занятых в IT-отрасли молодых специалистов, окончивших вуз в 2014–2019 годах. Список опубликован на сайте сервиса.

В Топ-10 рейтинга вошли вузы, выпускники которых стали Нобелевскими лауреатами, а студенты являются победителями крупнейших международных студенческих олимпиад.

Среди региональных вузов на двадцати ступенях рейтинга за пределами Москвы и Петербурга расположились университеты Казани, Екатеринбурга, Томска, Омска и других городов.

"Думаю, что запрос на наших выпускников будет только расти. Весна 2020 года сформировала уникальную ситуацию, когда цифровизация и переход на дистант всех сторон жизни стал тотальным и одномоментным. Все общество оказалось потребителем цифровой экосистемы образования, онлайн-госуслуг, информационных потоков. При этом нашему университету, как лидеру создания новых IT-кадров, предстоит осмыслить роль и безопасность "цифры" во всех сферах жизни", - прокомментировал итоги рейтинга врио ректора ТюмГУ Иван Романчук.

В ТюмГУ подготовка бакалавров, специалистов, магистров в сфере программирования, защиты данных, информационных систем, компьютерной безопасности и других ведется в Институте математики и компьютерных наук. Традиционно абитуриенты могут поступить на бюджетные и платные места.