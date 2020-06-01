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Преподаватель ТИУ стала призером межрегионального конкурса

Общество, 15:58 19 июня 2020

www.tyuiu.ru | Фото: www.tyuiu.ru

Преподаватель многопрофильного колледжа Тюменского индустриального университета Вероника Паскал стала победительницей межрегионального конкурса лучших практик подготовки специалистов среднего звена в сфере информационных технологий. Она признана лучшей в номинации "Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся", сообщает вуз.

Преподаватель представила "Практику подготовки участников конкурсов профессионального мастерства среди людей с инвалидностью чемпионата "Абилимпикс". Как рассказала Вероника Паскал, помимо стандартной отработки навыков практика включает "Временные тренировки", когда можно научиться выполнить работу за определенный промежуток времени; помощь в организации самостоятельной работы обучающихся, а также "тренировочный отбор" и "рефлексию".

Практика уже доказала свою эффективность. На региональном этапе чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" в 2019 году в компетенции "Обработка текста" обучающиеся команды ТИУ под руководством Вероники Паскаль взяли призовые места. Первое место в квалификации "Студент" занял Никита Огнев, в квалификации "Специалист" — Владимир Мацкевич. Победители успешно представили вуз на V Национальном чемпионате "Абилимпикс".

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# награды , ТИУ

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