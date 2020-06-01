Трудовое лето для тюменских школьников начнется с 29 июня

| Фото: отряды-мэра.рф | Фото: отряды-мэра.рф

Начало трудового сезона "Отрядов мэра" переносится на 29 июня в связи с продлением режима повышенной готовности на территории Тюменской области до 28 июня, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Все запланированные и выбранные подростками рабочие места будут предоставлены. Никаких дополнительных документов оформлять не потребуется.

Новые сроки первой смены: 29 июня - 10 июля 2020 года.

Ребятам, которые в новые сроки смены не смогут выйти на работу, необходимо обратиться к своему куратору - бригадиру, туда, куда были поданы документы, либо позвонить в отдел по трудоустройству несовершеннолетних граждан МАУ "ТГМЦ" по телефонам 51-79-51, 51-79-52.