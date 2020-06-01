Тюменские медики помогли пожилой пациентке с ишемическим инсультом

| Фото: областной департамент здравоохранения | Фото: областной департамент здравоохранения

Медики скорой помощи помогли 72-летней жительнице Тюмени с ишемическим инсультом. Экстренный вызов проступил на станцию скорой помощи 21 июня, сообщает областной департамент здравоохранения.

Супруг женщины сообщил врачам, что первые симптомы заболевания появились еще накануне, а утром ей стало хуже. При осмотре фельдшеры отметили асимметрию лица, снижение мышечной силы и болевой чувствительности левой половины тела. При этом артериальное давление и пульс у пациентки были в норме.

"В позе Ромберга, закрыв глаза и вытянув руки вперед прямо перед собой, женщина была неустойчива. Поставив диагноз ишемический инсульт, начали готовить пациента к экстренной эвакуации в региональный сосудистый центр – областную больницу номер два. Обеспечили венозный доступ, чтобы в случае ухудшения состояния мы могли оперативно начать медикаментозную терапию. Транспортировка прошла благополучно", - рассказал фельдшер скорой помощи.

Врачи напоминают, что при появлении симптомов ишемического инсульта важно как можно раньше обратиться за медицинской помощью. У врачей есть всего 4,5 часа для восстановления кровотока в головном мозге посредством тромболитической терапии. Эта высокотехнологичная процедура проводится при отсутствии противопоказаний и позволяет растворить тромб, перекрывший просвет кровеносного сосуда. Такое лечение в значительной степени уменьшает риск смерти и инвалидизации пациента.

Всего за выходные, 20 и 21 июня, врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1 тыс. 172 жителям областной столицы и Тюменского района. В экстренной форме поступило 564 вызова, остальные — в неотложной. В стационары доставлены 533 пациента.

За этот период диспетчеры передали в поликлиники 695 вызовов, во всех случаях состояние пациентов не представляло угрозы для жизни: повышение артериального давления, температуры, боль в пояснице. Врачи оперативного отдела проконсультировали 505 человек по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады.