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Николай Цуканов в День памяти и скорби возложил цветы у Широкореченского мемориала

Политика, 15:51 22 июня 2020

uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов принял участие в церемонии возложения цветов и венков на Широкореченском мемориале в Екатеринбурге.

Церемония началась с минуты молчания, затем состоялось возложение цветов и венков, сообщают в пресс-службе полпредства.

В торжественной церемонии участвовали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, командующий войсками Краснознаменного Центрального военного округа Александр Лапин, командующий войсками Уральского округа Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Александр Попов, председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, глава Екатеринбурга Александр Высокинский, а также представители религиозных конфессий.

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# возложение цветов , День памяти и скорби , Николай Цуканов

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