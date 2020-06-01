Тюменский неонатолог стала победителем конкурса Минздрава

| Фото: департамента здравоохранения Тюменской области | Фото: департамента здравоохранения Тюменской области

Тюменский неонатолог Наталья Тюрина вошла в число победителей Всероссийского конкурса врачей, сообщает региональный департамент здравоохранения.

В Минздраве России подвели итоги престижного конкурса и определили лучших в стране врачей. Имена победителей назвали на заседании конкурсной комиссии под председательством министра здравоохранения Михаила Мурашко.

В 2020 году на конкурс поступило 526 работ по 36 номинациям. В номинации "Лучший неонатолог" первое победное место заняла представитель Тюмени. Наталья Тюрина - врач-неонатолог отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных Перинатального центра.

Пациентки отзываются о ней не только как о великолепном враче и настоящем профессионале своего дела, но и как о замечательном человеке.