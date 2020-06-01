Знаменитый монумент на Мамаевом кургане откроют после реставрации

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Торжественное открытие скульптуры "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде пройдет 24 июня.

Об этом сообщил РИА Новости директор музея-заповедника "Сталинградская битва" Алексей Дементьев.

Ранее сообщалось, что работы на монументе "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в рамках подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне полностью завершены, в конце апреля планировалось торжественное открытие скульптуры после реставрации, но из-за ограничений из-за коронавируса в регионе мероприятие пришлось отложить. На открытии состоится концерт российских исполнителей, прямую трансляцию концерта покажет телеканал "Россия".

В мае 2019 года специалисты АО "Главзарубежстрой" приступили к реставрации монумента, на эти цели из федерального бюджета выделено около 670 млн рублей. Специалисты обнаружили более 13 тыс. трещин на скульптуре, которые необходимо было устранить, кроме того, "Родину-мать" очистили от грязи и покрыли защитным слоем, в результате монумент стал светлее.

Мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" - уникальное сооружение, его общая протяженность от подножья до вершины составляет 820 метров. Композиционным центром ансамбля является скульптура " Родина-мать зовет!". Монумент изображает женщину, держащую в руке меч. Фигура господствует не только над Мамаевым курганом, но и городом, она видна на десятки километров. Высота монумента - 85 метров с мечом, 52 метра без меча. Длина меча - 33 метра, его вес - 14 тонн. Весь монумент весит 8 тысяч тонн. В основании скульптура ничем не закреплена, она стоит под тяжестью собственного веса.