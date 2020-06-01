Уральская молодежь обсудит патриотизм на форуме "Утро-2020"

Фото Медиацентра молодежной политики Тюменской области Фото Медиацентра молодежной политики Тюменской области

Тюменский центр допризывной подготовки "Аванпост" организует площадку "Урал Патриотический" на форуме уральской молодежи "Утро-2020".

Мероприятие пройдет онлайн с 3 по 5 июля. Подать заявку могут все желающие от 14 до 35 лет на портале АИС "Молодежь России" до 30 июня включительно. Тема 2020 года — молодежь как драйвер национальных проектов. Спикеры наметят вектор политического образования молодежи и расскажут, как строится модель развития государства и государственности, обсудят национальные и патриотические проекты, сохранение исторической памяти, военно-исторические реконструкции.

О роли России в современном геополитическом пространстве расскажет военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц. Журналист освещал военные конфликты в Косово, Афганистане, Сирии, Египте, Ираке и других государствах. В 2011 был в плену у ливийских повстанцев.

С руководителем исполкома гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк" Артемом Хуторским обсудят вопросы противодействия фальсификации истории. На "Армейской зарядке" встретятся с Сергеем Мехниным, лидером движения Street WORKOUT Тюменской области, обладателем рекорда России по подтягиваниям с дополнительным отягощением. Региональный куратор молодежного российско-китайского проекта Дмитрий Петрулев расскажет, как продвигать свою гражданскую позицию в международной социально-информационной сфере.

"Сегодня простые внешние атрибуты уже не в полной мере соответствуют пониманию патриотизма. Важнее фактическое проявление чувства сопричастности с Отечеством и людьми. Желание, чтобы страна в которой ты живешь, развивалась и процветала. Что нужно современному молодому человеку? Чтобы он был успешен, и чтобы страна была успешна. На площадке мы хотим показать участникам дополнительные возможности для реализации своих патриотических намерений", — рассказал руководитель площадки "Урал Патриотический", директор регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост" Николай Савченко.

Самым активным участникам площадки предложат посетить образовательный курс по подготовке волонтеров к действию в условиях ЧС и социально-гуманитарных кризисах, сообщает пресс-служба Медиацентра молодежной политики Тюменской области.